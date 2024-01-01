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Channext

Channext

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: channext.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Channext çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Channext'in İş Ortağı Başarı Platformu ile daha fazla iş ortağını gelire dönüştürün. İş ortağı etkinleştirme, pazarlama ve satış faaliyetlerinizi tek bir platform aracılığıyla ölçeklendirin. Channext'in size nasıl yardımcı olduğunu keşfedin: * Geniş ölçekte başarı yönetimi için iş ortaklarınızı segmentlere ayırın ve yönetin. * İş ortağı pazarlama katılımını ve talep oluşumunu artırın. * İş ortağı satış hattını yönetin ve CRM'nizle entegre edin. * Ortaklıklarınız hakkında 360 derece bilgi edinmek için her etkileşimi ölçün.

Kategoriler:

Business
Kanal İçi Pazarlama Yazılımı

Web Sitesi: channext.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Channext ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

StructuredWeb

StructuredWeb

structuredweb.com

JGSullivan Interactive

JGSullivan Interactive

jgsullivan.com

Vartopia

Vartopia

vartopia.com

Marvia

Marvia

getmarvia.com

xAmplify

xAmplify

xamplify.com

Vibe.co

Vibe.co

vibe.co

MioDatos

MioDatos

miodatos.com

PowerChord

PowerChord

powerchord.com

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

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Relevize

relevize.com

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Impartner

impartner.com

Mindmatrix

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