Channext
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Web Sitesi: channext.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Channext çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Channext'in İş Ortağı Başarı Platformu ile daha fazla iş ortağını gelire dönüştürün. İş ortağı etkinleştirme, pazarlama ve satış faaliyetlerinizi tek bir platform aracılığıyla ölçeklendirin. Channext'in size nasıl yardımcı olduğunu keşfedin: * Geniş ölçekte başarı yönetimi için iş ortaklarınızı segmentlere ayırın ve yönetin. * İş ortağı pazarlama katılımını ve talep oluşumunu artırın. * İş ortağı satış hattını yönetin ve CRM'nizle entegre edin. * Ortaklıklarınız hakkında 360 derece bilgi edinmek için her etkileşimi ölçün.
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Web Sitesi: channext.com
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