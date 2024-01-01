Channext'in İş Ortağı Başarı Platformu ile daha fazla iş ortağını gelire dönüştürün. İş ortağı etkinleştirme, pazarlama ve satış faaliyetlerinizi tek bir platform aracılığıyla ölçeklendirin. Channext'in size nasıl yardımcı olduğunu keşfedin: * Geniş ölçekte başarı yönetimi için iş ortaklarınızı segmentlere ayırın ve yönetin. * İş ortağı pazarlama katılımını ve talep oluşumunu artırın. * İş ortağı satış hattını yönetin ve CRM'nizle entegre edin. * Ortaklıklarınız hakkında 360 derece bilgi edinmek için her etkileşimi ölçün.

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