WebCatalog
KingData

KingData

kingdata.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde KingData çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

KingData, Web3'te veri izleme ve kullanıcı tanımlı göstergelere odaklanıyor. Topluluk tarafından inşa edilmiştir. 500'den fazla gösterge açtı. Hiçbir fırsatı kaçırmamak için mutlaka sahip olunması gereken bir izleme aracı

Web Sitesi: kingdata.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, KingData ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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