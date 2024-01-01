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Intract, Web3 projelerini ve topluluklarını büyütmeye yönelik bir Web3 Analiz Paketidir. Intract, projelerin ve toplulukların veri destekli pazarlama öngörüleri yoluyla üye kazanmasını sağlayan bulut tabanlı Web3 Pazarlama yazılımı sunar. Platformumuz, Web3 büyüme ihtiyaçlarınızı (her ölçekte) ön belirteç veya belirteç sonrası karşılamak için ücretsiz olarak başlayan ve ölçeklenen topluluk erişimi, hizmet ve pazarlama yönetimi ürünlerini içerir. ✅ Zincir Üzerinde Analitik ✅ Token Geçişi ✅ Web3 Kullanıcı İlişkilendirmesi ✅ Kampanya Yatırım Getirisi takibi ✅ Kullanıcılar ve Müşteriler için Persona Oluşturma ✅ Dönüşüm Takibi ✅ Yeni Kullanıcı Tanımlaması ✅ Cüzdan Networth tanıma

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