Jitsi Meet

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Jitsi Videobridge tarafından desteklenen bir WebRTC video konferansına katılın

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