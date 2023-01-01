WebCatalog

Jitsi Meet

Jitsi Meet

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: jit.si

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Jitsi Meet çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Jitsi Videobridge tarafından desteklenen bir WebRTC video konferansına katılın

Web Sitesi: jit.si

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jitsi Meet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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