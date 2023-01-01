WebCatalog
Contenda

Contenda

app.contenda.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Contenda çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Geliştirici savunucuları için içerik katalizörü Ekibinizdeki herkesin içerik oluşturucu olmasını sağlayın. Konferans konuşmasından röportaja ve demoya kadar her türlü videoyu alın ve etkili yazılı içeriğe dönüştürün.

Web Sitesi: contenda.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Contenda ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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