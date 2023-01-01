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西瓜视频

西瓜视频

ixigua.com

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Xigua Video, ByteDance'e ait bir video platformudur. "Hayata dair merakı aydınlatır" sloganıyla herkesin favori videolarını akıllı önerilerle keşfetmesine ve video yaratıcılarının video çalışmalarını kolayca paylaşmalarına yardımcı olur. Xigua Video (Çince: 西瓜视频; pinyin: Xīguā shìpín), ByteDance'e ait bir Çin çevrimiçi video paylaşım platformudur. Başlangıçta öncelikle Toutiao'nun kullanıcı tarafından oluşturulan kısa videoları için bir paylaşım platformu olarak hizmet veren Xigua, artık film ve televizyon içeriği de üretiyor. Haziran 2020 itibarıyla platformun aylık 131 milyon aktif kullanıcısı var.

Web Sitesi: ixigua.com

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