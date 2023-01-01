WebCatalog
Insomnia

Insomnia

insomnia.gr

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Topluluk – Forum Insomnia.gr | Teknoloji, Gadget'lar, İnternet-İnternet, İşletim Sistemleri, Donanım, Yazılım, Eğlence, Programlama

Web Sitesi: insomnia.gr

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