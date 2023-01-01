WebCatalog
MUO

MUO

makeuseof.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MUO çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

MUO, modern teknolojideki rehberinizdir. Çevrenizdeki teknolojiden ve gadget'lardan nasıl yararlanacağınızı öğrenin ve İnternet'teki harika şeyleri nasıl keşfedeceğinizi öğrenin.

Web Sitesi: makeuseof.com

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