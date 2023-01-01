WebCatalog
Infraspeak

Infraspeak

infraspeak.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Infraspeak çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tesis yöneticileri ve hizmet sağlayıcılar ekiplerinden, binalarından ve ekipmanlarından beklenenleri bugünden sağlamaya yardımcı olmak için Infraspeak'e yöneliyor. FM ve bakım operasyonlarınız üzerinde benzeri görülmemiş bir kontrol elde edin. 10 yıl önce ne işe yaradıysa artık işe yaramıyor. Tesis yöneticileri ve hizmet sağlayıcılar ekiplerinden, binalarından ve ekipmanlarından beklenenleri bugünden sağlamaya yardımcı olmak için Infraspeak'e yöneliyor.

Web Sitesi: infraspeak.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Infraspeak ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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