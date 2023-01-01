Tesis yöneticileri ve hizmet sağlayıcılar ekiplerinden, binalarından ve ekipmanlarından beklenenleri bugünden sağlamaya yardımcı olmak için Infraspeak'e yöneliyor. FM ve bakım operasyonlarınız üzerinde benzeri görülmemiş bir kontrol elde edin. 10 yıl önce ne işe yaradıysa artık işe yaramıyor. Tesis yöneticileri ve hizmet sağlayıcılar ekiplerinden, binalarından ve ekipmanlarından beklenenleri bugünden sağlamaya yardımcı olmak için Infraspeak'e yöneliyor.

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