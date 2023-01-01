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Infomaniak Contacts

Infomaniak Contacts

contacts.infomaniak.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Infomaniak Contacts çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kişilerinizi merkezileştirin, paylaşın ve senkronize edin. Birkaç saniye içinde yeni çalışanlar ekleyin. Ekipleriniz anında birlikte çalışabilir.

Web Sitesi: infomaniak.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Infomaniak Contacts ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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