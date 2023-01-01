WebCatalog
Humanic AI

Humanic AI

humanic.ai

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Humanic AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Humanic PLG CRM, HubSpot'a giden bir rampa gibi çalışır ve Veri Ambarı olmayan Dark Pipeline'ı ortaya çıkarır.

Web Sitesi: humanic.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Humanic AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Kixie

Kixie

kixie.com

Prequel

Prequel

prequel.co

dbt

dbt

getdbt.com

Pipeline CRM

Pipeline CRM

pipelinecrm.com

JustCall

JustCall

justcall.io

RemOnline

RemOnline

remonline.ua

Air AI

Air AI

air.ai

Hightouch

Hightouch

hightouch.io

Firebolt

Firebolt

firebolt.io

Avenue

Avenue

avenue.so

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Dataform

Dataform

dataform.co

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası