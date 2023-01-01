WebCatalog
HomeSheet

HomeSheet

homesheet.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HomeSheet çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kendinizi mali felaketlerden koruyun. Varlıklarınızı takip etmek sizi bir felaket sonrasında maddi kayıplardan korur. HomeSheet ile en değerli eşyalarınızı kolayca takip edin ve planlı bakım hatırlatıcıları alın.

Web Sitesi: homesheet.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, HomeSheet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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