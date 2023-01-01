WebCatalog
Holiday Extras

Holiday Extras

holidayextras.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Holiday Extras çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm tatil ekstralarınız için rezervasyon yaptırın: havaalanı otoparkı, havaalanı otelleri, havaalanı dinlenme kartları, seyahat sigortası, araç kiralama, havaalanı transferleri ve daha fazlası.

Web Sitesi: holidayextras.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Holiday Extras ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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