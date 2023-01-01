WebCatalog
HelpSpace

HelpSpace

helpspace.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HelpSpace çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Müşteri Desteğinizi Basitleştirin. Sizin ve müşterilerinizin seveceği çok yönlü bir müşteri hizmetleri aracı! Pazarınızda rekabet avantajı elde etmek için ekip gelen kutusundan, sezgisel arayüzden, self servis sitelerden ve birden fazla gelen kanaldan yararlanın.

Web Sitesi: helpspace.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HelpSpace ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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