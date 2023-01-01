WebCatalog
Healthicity

Healthicity

healthicity.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Healthicity çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hastaneler ve tıbbi uygulamalar için uyumluluk ve denetim yönetimini kolaylaştıran uyumluluk yazılımı.

Web Sitesi: healthicity.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Healthicity ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Cocoon

Cocoon

meetcocoon.com

Harbor Compliance

Harbor Compliance

harborcompliance.com

iAM Compliant

iAM Compliant

iamcompliant.com

LOCALiQ

LOCALiQ


CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

MyHR

MyHR

myhr.works

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

OpenEMS

OpenEMS

open-emr.org

Valant

Valant

valant.io

Vroozi

Vroozi


Squadcast

Squadcast

squadcast.com

Booker

Booker

booker.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası