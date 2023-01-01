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MyHR

MyHR

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Web Sitesi: myhr.works

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MyHR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Akıllı İK yazılımı. Uzman İK desteği. Entegre İK danışmanlığı ve kullanımı kolay İK yazılımıyla MyHR, insan yönetimini herkes için basitleştirir.

Web Sitesi: myhr.works

Yasal Uyarı: WebCatalog, MyHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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