Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MyHR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Akıllı İK yazılımı. Uzman İK desteği. Entegre İK danışmanlığı ve kullanımı kolay İK yazılımıyla MyHR, insan yönetimini herkes için basitleştirir.

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