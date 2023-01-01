WebCatalog
happn

happn

happn.app

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100 milyondan fazla üyesi olan happn, yolunun kesiştiği herkesi bulmanı sağlayan flört uygulamasıdır; kaderin tanışmana karar verdiği insanlar. Gözünüze çarpan profilleri beğenin, aşık olun ve en önemlisi bir araya gelin!

Web Sitesi: happn.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, happn ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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