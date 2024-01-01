Google AI Test Kitchen

AI Test Kitchen, insanların Google'ın en yeni AI teknolojilerinden bazılarını deneyimleyebileceği ve bunlar hakkında geri bildirimde bulunabileceği bir yerdir. Amacımız yapay zeka konusunda birlikte öğrenmek, gelişmek ve sorumlu bir şekilde yenilik yapmaktır. Her şey devam eden bir çalışmadır ve erken geri bildirim içindir. Yapay Zeka İlkelerimiz uyarınca, sorumlu ilerlemenin tek başına gerçekleşmediğine inanıyoruz. İnsanlara teknolojiyi ilk elden deneyimleme fırsatı vermeliyiz ki onu öğrenip geliştirebilelim.

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