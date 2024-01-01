Google AI Test Kitchen

Google AI Test Kitchen

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: aitestkitchen.withgoogle.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Google AI Test Kitchen çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

AI Test Kitchen, insanların Google'ın en yeni AI teknolojilerinden bazılarını deneyimleyebileceği ve bunlar hakkında geri bildirimde bulunabileceği bir yerdir. Amacımız yapay zeka konusunda birlikte öğrenmek, gelişmek ve sorumlu bir şekilde yenilik yapmaktır. Her şey devam eden bir çalışmadır ve erken geri bildirim içindir. Yapay Zeka İlkelerimiz uyarınca, sorumlu ilerlemenin tek başına gerçekleşmediğine inanıyoruz. İnsanlara teknolojiyi ilk elden deneyimleme fırsatı vermeliyiz ki onu öğrenip geliştirebilelim.

Web Sitesi: aitestkitchen.withgoogle.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google AI Test Kitchen ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Venture IQ

Venture IQ

ventureiq.nl

SAP

SAP

sap.com

Native AI

Native AI

gonative.ai

Sama AI

Sama AI

sama.com

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

Python Principles

Python Principles

pythonprinciples.com

Deeploy

Deeploy

deeploy.ml

Posh AI

Posh AI

posh.ai

Fuel50

Fuel50

fuel50careerdrive.com

News Break

News Break

newsbreak.com

Prompt Storm

Prompt Storm

promptstorm.app

Soundry AI

Soundry AI

soundry.ai

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası