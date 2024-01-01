GlassHive
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Web Sitesi: glasshive.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde GlassHive çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Satış ve pazarlamayı basit ve eğlenceli hale getiriyoruz. GlassHive, satış ve pazarlama hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için her büyüklükteki MSP'lerle birlikte çalışan bir ekibin özen ve dikkatiyle geliştirildi. Ve yol boyunca aynı mücadeleleri görmeye devam ettik. Görünürlük, hesap verebilirlik, manuel veri yönetimi; şirket ne olursa olsun, aynı darboğazları ortadan kaldırmak için çaba harcamaları gerekiyordu.
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Web Sitesi: glasshive.com
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