WebCatalog
voilà

voilà

getvoila.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde voilà çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Evinizdeki en iyi restoranların benzersiz menülerini deneyimleyin. Almanya'nın her yerine teslim edilir, aşçılık becerisi gerekmez. Michelin restoranlarından, mutfak ödülü sahiplerinden ve yerel trend belirleyicilerden sipariş verin.

Web Sitesi: getvoila.com

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