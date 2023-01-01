Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde DIVERA 24/7 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Yeterli personel ile faaliyet halinde: eMessage ve UNITRONIC'ten uygulama, SMS, çağrı ve çağrı cihazı yoluyla uyarı + geri bildirim. Operasyonel hazırlığın planlanması ve görüntülenmesi, personel eksikliği konusunda uyarı verilmesi.

Web Sitesi: divera247.com

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