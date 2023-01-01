Noktalarınızı netleştirmek, video ve görüntü dosyalarını bir zihin haritası veya takvim olarak görsel olarak organize etmek ve iletişiminizi güçlendirmek için bunları bir bağlantı olarak göndermek amacıyla sizi ve ekranınızı kaydetmek için Gemoo'yu kullanın.

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