WebCatalog
Gemelo AI

Gemelo AI

gemelo.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Gemelo AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşinizde devrim yaratın! Gemelo AI Twins'i yaratın ve onlarla etkileşime geçin Gemelo birçok yönden işinize yarayabilir. Twins, takipçilerinizle, kullanıcılarınızla, müşterilerinizle ve müşterilerinizle 7/24 etkileşim kurarak sizi temsil edebilir. TTS akışı, Ses Klonlama ve Sesten Sese teknolojisi (ve daha fazlası) yaratıcılığınızı, ürünlerinizi ve uygulamalarınızı artırabilir.

Web Sitesi: gemelo.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gemelo AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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