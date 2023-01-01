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Speech Intellect

Speech Intellect

speechllect.com

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Yapay zeka inovasyon serimiz ile ses çözümlerinizde devrim yaratın. Speech Intellect, tamamen yapay zeka odaklı yeni bir matematik teorisi olan "Duyu Teorisi" kullanılarak gerçek zamanlı olarak çalışan ilk STT/TTS çözümüdür. Müşteri tarafından telaffuz edilen her kelimenin anlamına bakar.

Web Sitesi: speechllect.com

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