sohbet elçisi; Kullanıcılara katma değerli hizmetler sunma konusunda benzersiz yeteneğe sahip, dünyadaki en son teknolojilere uygun İranlı bir elçi

Web Sitesi: gap.im

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gap Messenger ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.