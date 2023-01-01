WebCatalog
Gap Messenger

Gap Messenger

web.gap.im

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Gap Messenger çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

sohbet elçisi; Kullanıcılara katma değerli hizmetler sunma konusunda benzersiz yeteneğe sahip, dünyadaki en son teknolojilere uygun İranlı bir elçi

Web Sitesi: gap.im

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gap Messenger ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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