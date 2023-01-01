Alternatifler - Gamify Route

Captain Up

captainup.com

Dünyanın ilk bulut tabanlı etkileşim ve elde tutma platformu olan Captain Up, oyun mekaniğini ve davranış psikolojisini kullanarak müşteri etkinliğini ve sadakatini en üst düzeye çıkarır. Sadakat ve oyunlaştırmada altın standardı belirleyen, dünyanın dört bir yanındaki lider markalar tarafından öner...