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Gametize, her ölçekteki işletmeye yönelik bir oyunlaştırma ve topluluk katılımı platformudur. Teklifleri arasında özelliklerle dolu, kullanımı kolay içerik yönetim sistemi, özelleştirilebilir başarılar ve ödüller, sosyal davranışları motive eden çoklu mekanizmalar, raporlar ve analizler yer alıyor.

Web Sitesi: gametize.com

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