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Gametize

Gametize

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Web Sitesi: gametize.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Gametize çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Gametize, her ölçekteki işletmeye yönelik bir oyunlaştırma ve topluluk katılımı platformudur. Teklifleri arasında özelliklerle dolu, kullanımı kolay içerik yönetim sistemi, özelleştirilebilir başarılar ve ödüller, sosyal davranışları motive eden çoklu mekanizmalar, raporlar ve analizler yer alıyor.

Web Sitesi: gametize.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gametize ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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