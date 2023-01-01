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Captain Up

Captain Up

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Web Sitesi: captainup.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Captain Up çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Captain Up, the world’s first cloud-based engagement and retention platform, maximizes customer activity and loyalty - using game mechanics and behavioral psychology. A recommended solution by leading brands around the globe - setting a golden standard in loyalty & gamification.

Web Sitesi: captainup.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Captain Up ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

UpViral

UpViral

upviral.com

Gleam

Gleam

gleam.io

Interacty

Interacty

interacty.me

Scratcher

Scratcher

scratcher.io

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Loquiz

Loquiz

loquiz.com

Enrichigo

Enrichigo

enrichigo.com

Brame

Brame

brame.io

Accept Mission

Accept Mission

acceptmission.com

InteractionUP

InteractionUP

web.interactionup.com

Gamify Route

Gamify Route

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