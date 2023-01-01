Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Automate your Google Analytics Annotations with GAannotations and add the missing pieces to the puzzle with manual annotations or upload bulk annotations via API, CSV, and Automations. Annotations for GA4 and Universal Analytics supported!

Web Sitesi: gaannotations.com

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