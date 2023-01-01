WebCatalog

GAannotations

GAannotations

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: gaannotations.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GAannotations çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Automate your Google Analytics Annotations with GAannotations and add the missing pieces to the puzzle with manual annotations or upload bulk annotations via API, CSV, and Automations. Annotations for GA4 and Universal Analytics supported!

Web Sitesi: gaannotations.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GAannotations ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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