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FPT Play

FPT Play

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Web Sitesi: fptplay.vn

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde FPT Play çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sınırsız özel metrajlı filmleri, sürekli güncellenen yeni filmleri ve çevrimiçi TV programlarını, VTV'yi ve spor programlarını 24 saat istediğiniz zaman, istediğiniz yerde izleyin.

Web Sitesi: fptplay.vn

Yasal Uyarı: WebCatalog, FPT Play ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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