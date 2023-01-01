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Flat

Flat

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: flat.app

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Flat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Flat gives your team a simple home base and protects everyone's ability to focus on their real work.

Web Sitesi: flat.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Flat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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