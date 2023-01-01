WebCatalog
Autonomous

Autonomous

autonomous.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Autonomous çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mükemmel ev ofisinize girin. Otonom masanız daha fazla hareket etmenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur; Otonom koltuğunuz ise sağlığınızı, odaklanmanızı ve refahınızı korur.

Web Sitesi: autonomous.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Autonomous ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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