WebCatalog
First Bus

First Bus

firstbus.co.uk

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Birleşik Krallık Otobüs bölümümüz Birleşik Krallık'taki yerel otobüs hizmetlerinin yaklaşık beşte birini işletmektedir ve İngiltere, İskoçya ve Galler çevresinde yaklaşık 6.400 otobüsten oluşan filosuyla en büyük otobüs operatörlerinden biridir. Birleşik Krallık'ın en büyük 40 kasabasına ve şehrine hizmet veren ve öğrenciler, işe gidip gelenler, tatil amaçlı seyahat edenler ve indirimli yolcular için büyük değerde toplu taşıma sağlayan otobüs güzergahlarımız bulunmaktadır.

Web Sitesi: firstbus.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, First Bus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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