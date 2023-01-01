WebCatalog
Filmijob

Filmijob

filmijob.com

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Filmijob, video, büyük veri teknolojileri ve yapay zekayı kullanarak seçim süreçlerini otomatikleştirmek için tasarlanmış asenkron bir video röportaj platformudur. Her yanıtı analiz ediyoruz ve adaydan değerli bilgiler alıyoruz: ifade edilen duygular, konuşmanın transkripsiyonu, sosyal beceriler, anahtar kelimeler...

Web Sitesi: filmijob.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Filmijob ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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