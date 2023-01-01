WebCatalog
Filestack

Filestack

filestack.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Filestack çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Filestack Dosya Yükleyici ve Dosya Yükleme API'si. Herhangi bir dosyayı uygulamanıza yüklemek, dönüştürmek ve sunmak için basit dosya yükleyici ve güçlü API'ler.

Web Sitesi: filestack.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Filestack ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Upload.io

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