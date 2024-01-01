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Fastory.io

Fastory.io

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Web Sitesi: fastory.io

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Fastory, önde gelen Mobil öncelikli Pazarlama Paketini sunan ileri teknolojiye sahip bir pazarlama teknolojisi şirketidir. Anahtar teslim çözüm, işletmelere, işleri için önemli olan kişileri yaratıcı bir şekilde cezbetme, etkileşime geçirme ve dönüştürme gücü vererek pazarlama kampanyalarını yükseltmelerine olanak tanır. Dikey video başlıkları, sürükleyici oyunlar ve geleneksel açılış sayfaları ve promosyonlarla karşılaştırıldığında iki kata kadar daha fazla dönüşüm sağlayan potansiyel müşteri yaratan sohbet robotları ile geliştirilmiş anlamlı mobil öncelikli deneyimler oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Fastory.io, pazarlamacılara, sosyal medyayla entegre olan ve bundan değer elde eden çok sayıda tanıtım oyununun kolayca gerçekleştirilmesine olanak tanıyan önemli bir platform sunuyor. Başlangıcından bu yana performans arayan çözüm, görünürlük, bağlılık ve sadakat hedeflerine ulaşırken ticari pazarlama zekasını artıran verileri toplamak ve analiz etmek için güçlü araçlar sağlar.

Kategoriler:

Business
Çekiliş Yazılımı
Diğer Sosyal Medya Yazılımları

Web Sitesi: fastory.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fastory.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Bio Link

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promomash.com

Online Giving

Online Giving

onlinegiving.org

Datapoem

Datapoem

datapoem.com

PlaytestCloud

PlaytestCloud

app.playtestcloud.com

Senja

Senja

senja.io

Pronto

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pronto.io

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