WebCatalog
Last Yard

Last Yard

lastyard.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Last Yard çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bir mağaza ağı genelinde fiyat ve promosyon faaliyetlerini koordine etmek zordur. Last Yard, daha fazla müşteriyi dönüştürebilmeniz için karmaşıklığı otomatik hale getirir. Last Yard, müşterileri satın alma noktasında dönüştürmek için önde gelen raf kenarı promosyon platformudur. Bir mağaza ağı genelinde koordineli gerçek zamanlı tanıtım faaliyetleri yoluyla müşteri katılımını ve gelirini artırın.

Web Sitesi: lastyard.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Last Yard ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Qubriux

Qubriux

qubriux.com

Zingle

Zingle

zingle.com

Correlated

Correlated

getcorrelated.com

Plumb5

Plumb5

plumb5.com

Remarkety

Remarkety

remarkety.com

Punchh

Punchh


Iterate

Iterate

iteratehq.com

Clarabridge Engage

Clarabridge Engage

engagor.com

Pay Compliment

Pay Compliment

paycompliment.com

Voggt

Voggt

voggt.com

11Sight

11Sight

11sight.com

Reply.io

Reply.io


    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası