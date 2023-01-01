Bir mağaza ağı genelinde fiyat ve promosyon faaliyetlerini koordine etmek zordur. Last Yard, daha fazla müşteriyi dönüştürebilmeniz için karmaşıklığı otomatik hale getirir. Last Yard, müşterileri satın alma noktasında dönüştürmek için önde gelen raf kenarı promosyon platformudur. Bir mağaza ağı genelinde koordineli gerçek zamanlı tanıtım faaliyetleri yoluyla müşteri katılımını ve gelirini artırın.

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