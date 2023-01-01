WebCatalog
EzeGym

EzeGym

ezegym.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde EzeGym çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Spor Salonu Yönetim Yazılımı. Formda olmayı taahhüt edin! İşinizi istediğiniz zaman tek ekrandan halledebilmeniz için EzeGym ile tanışın. Yazılım benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır ve özellikleri yeterince iyidir. Yeni başlayan veya teknik bilgisi olmayan biri tarafından kolaylıkla yönetilebilir. Ezegym müşterilerinizle ilgilenmek için işinizle ilgilenir. Programınızı doldurun! Ekle, değiştir, ön rezervasyon yaptır ve kontrol et.

Web Sitesi: ezegym.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, EzeGym ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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