Qianniu, Çin'deki ve dünyanın her yerindeki satıcılar için özel bir e-ticaret mağazası operasyonu, iş yönetimi ve bilgi mobil aracı olarak hizmet veren resmi bir Alibaba ürünüdür. Qianniu aracılığıyla mağaza ürünlerini ve siparişlerini kolayca yönetebilir, mağaza verilerini ve mesajlarını kontrol edebilir, teklifleri işleyebilir ve her zaman, her yerde iş fırsatlarından yararlanabilirsiniz; böylece dağınık zamanınızı en iyi şekilde yönetebilir ve potansiyel alıcılarla daha iyi etkileşim kurabilirsiniz.

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