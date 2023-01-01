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千牛

千牛

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Web Sitesi: taobao.com

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Qianniu, Çin'deki ve dünyanın her yerindeki satıcılar için özel bir e-ticaret mağazası operasyonu, iş yönetimi ve bilgi mobil aracı olarak hizmet veren resmi bir Alibaba ürünüdür. Qianniu aracılığıyla mağaza ürünlerini ve siparişlerini kolayca yönetebilir, mağaza verilerini ve mesajlarını kontrol edebilir, teklifleri işleyebilir ve her zaman, her yerde iş fırsatlarından yararlanabilirsiniz; böylece dağınık zamanınızı en iyi şekilde yönetebilir ve potansiyel alıcılarla daha iyi etkileşim kurabilirsiniz.

Web Sitesi: taobao.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 千牛 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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