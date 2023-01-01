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Exxen

Exxen

exxen.com

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EXXEN'de her gün yeni içerikler ve sürpriz formatlar sizi bekliyor. Çocuklarla, gençlerle ve tüm aileyle izleyebileceğiniz güvenilir içerikler; Türkiye'nin sevilen oyuncu ve sanatçıları, en çok takipçiye sahip sosyal medya fenomenleri ve youtuberlar genç nüfusun gözdesi; Eski moda içerikler yerine özel ve özgün içerikler. Ödüllü oyuncu/aktrislerin yer aldığı, geniş bir izleyici kitlesine hitap eden diziler… Türkiye’de daha önce yapılmamış yarışmalar, gösteriler ve eğlence içerikleri… Türkiye'de çığır açan belgesel ve biyografilerin yaratıcılarından EXXEN'e özel içerikler… EXXEN'in çocuklara özel ürettiği çizgi filmler, diziler ve animasyonlar… Gençlerin sevdiği medya yıldızları, gençlerin beğenebileceği çeşitli içerikler ...ve çok daha fazlası yalnızca EXXEN'de!

Web Sitesi: exxen.com

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