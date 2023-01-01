WebCatalog
Evencard

Evencard

sistema1.evencard.com.br

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Evencard çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Makbuzlarınızın yönetimini otomatikleştirin. Kartlar ve teslimat uygulamaları tarafından yapılan satışları %100 çevrimiçi tek bir platformda kontrol edin.

Web Sitesi: sistema1.evencard.com.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, Evencard ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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