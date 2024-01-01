Dream100.ai, en son yapay zeka teknolojisi ile Dream100 Engagement'in güçlü stratejisinin kesişmesinden doğan yenilikçi bir araçtır. Yapay zekayı kullanarak Dream100'ün (Dream müşterilerini bir Nişin müşterilerini etkileyebilen LinkedIn yaratıcıları) LinkedIn gönderileriyle insan benzeri yorumlarla etkileşim kurmak için kullanılır. Çoğu B2B Kurucusu veya hizmet sağlayıcısı, güven eksikliği nedeniyle soğuk DM/postalarına %1'den az yanıt oranı alır. Güven oluşturmak ve yanıt oranını %30'a çıkarmak için, hizmetlerini sunmadan önce doğrudan rüya müşterileriyle veya Dream100 ile iletişime geçmeleri gerekiyor. Yazılımımız günlük olarak manuel olarak 5 saatten etkileşime geçme süresini 1 saate indirir.

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