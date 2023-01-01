Çevrimiçi dersler, yeni bir hayran kulübü biçimi. DMM Çevrimiçi Salon, öğrenebileceğiniz ve eğlenebileceğiniz Japonya'nın en büyük üyeliğe dayalı topluluk hizmetidir.

Web Sitesi: lounge.dmm.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DMM オンラインサロン ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.