Yasushi Akimoto tarafından üretilen "AKB48", "SKE48", "NMB48", "HKT48" ve "NGT48" idol gruplarına ait tiyatro performanslarının aylık sınırsız görüntüleme ve bireysel satış için video dağıtımı! PC'nizde, akıllı telefonunuzda veya tabletinizde izleyebilirsiniz.

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