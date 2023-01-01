Fuji TV'nin resmi video dağıtım hizmeti “FOD”! Yalnızca popüler dramalar, varyete şovları, animeler ve filmler değil, aynı zamanda şu anda yayında olan en yeni çalışmalar ve yalnızca FOD'da izlenebilen orijinal programlar da var.

Web Sitesi: fod.fujitv.co.jp

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