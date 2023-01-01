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FOD

FOD

fod.fujitv.co.jp

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Fuji TV'nin resmi video dağıtım hizmeti “FOD”! Yalnızca popüler dramalar, varyete şovları, animeler ve filmler değil, aynı zamanda şu anda yayında olan en yeni çalışmalar ve yalnızca FOD'da izlenebilen orijinal programlar da var.

Web Sitesi: fod.fujitv.co.jp

Yasal Uyarı: WebCatalog, FOD ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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