Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde DinamikCRM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

DinamikCRM müşteri yönetiminden satış, sipariş ve randevu yönetimine kadar tüm araçları tek bir ekranda sunan bulut CRM yazılımıdır.

Web Sitesi: dinamikcrm.com

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