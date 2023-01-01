WebCatalog
ElektraWeb

ElektraWeb

elektraweb.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ElektraWeb çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ElektraWEB otel yönetim yazılımı, otel programı , rezervasyon motoru, kanal yöneticisi, akıllı fiyat yöneticisi, POS ve SPA içeren bulut tabanlı bir sistemdir

Web Sitesi: elektraweb.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ElektraWeb ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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