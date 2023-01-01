WebCatalog
DigiBTW

DigiBTW

digibtw.nl

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Serbest meslek sahipleri için çevrimiçi muhasebe. Faturalama, yönetim, teklifler, otomatik rezervasyonlar, zaman kaydı, KDV iadeleri vb. için çevrimiçi program.

Web Sitesi: digibtw.nl

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