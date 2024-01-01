Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde DGTLsuite çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

DGTLsuite, her büyüklükteki işletmenin dijital katılımın maliyetini ve karmaşıklığını azaltmasına yardımcı olurken müşteri memnuniyeti, elde tutma ve kârlılık konularında önemli kazançlar sağlayan bir B2B SaaS Platformudur.

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