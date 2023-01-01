WebCatalog
Dentally

Dentally

dentally.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha hızlı, daha basit diş muayenehanesi yönetimi için pazar lideri bulut çözümü. Diş hekimleriyle işbirliği içinde tasarlanmıştır. Dentally her yerden çalışmanıza, uygulamanızı kolaylaştırmanıza ve değerli zamanınızdan tasarruf etmenize olanak tanır.

Web Sitesi: dentally.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dentally ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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