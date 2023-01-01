Daha hızlı, daha basit diş muayenehanesi yönetimi için pazar lideri bulut çözümü. Diş hekimleriyle işbirliği içinde tasarlanmıştır. Dentally her yerden çalışmanıza, uygulamanızı kolaylaştırmanıza ve değerli zamanınızdan tasarruf etmenize olanak tanır.

Web Sitesi: dentally.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dentally ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.